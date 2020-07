La Fiscalia es reforça per investigar Joan Carles I

La Fiscalia ha reforçat l'equip encarregat de la investigació del rei emèrit, Joan Carles I, per les comissions en la construcció de l'AVE a La Meca. La Fiscalia del Tribunal Suprem va assumir la causa per l'aforament de l'exmonarca i l'encapçala el fiscal en cap de la Sala Penal, Juan Ignacio Campos.Sota la seva direcció, col·laboren en la investigació un equip de tres fiscals del Suprem especialistes en Dret penal econòmic: Paloma Iglesias, José Antonio del Cerro i Juan Carlos López. A més, l'equip de la Fiscalia del Suprem compta amb el suport de la Unitat Especialitzada de Cooperació Internacional de la Fiscalia General de l'Estat, dirigida per Rosa Ana Morán."Donada la complexitat tècnica i la transcendència institucional de la investigació, s'ha encarregat la mateixa als fiscals de la més alta categoria i major especialització dins de les matèries afectades", diu la Fiscalia en un comunicat d'aquest divendres.

