Puigdemont pren el control de les sigles de Junts per Catalunya

Carles Puigdemont ja ha assumit el control de la marca de Junts per Catalunya (JxCat). Tal com ha avançat Catalunya Ràdio i es pot comprovar en el registre de partits , al capdavant de la formació política registrada amb aquest nom ja hi consta el canvi de president -ara ho és Carles Valls, alcalde de Balenyà- en lloc de Laia Canet, l'empleada del PDECat que va ser l'encarregada d'inscriure'l l'any 2018. L'adreça de JxCat passa a ser ara el número 505 de l'Avinguda Diagonal de Barcelona.Fonts del PDECat assenyalen que "tenen documents" segons els quals "no es pot fer aquesta operació" i asseguren que "faran i trametran les accions que calgui". Fins ara, el partit que lidera David Bonvehí assegurava que controlava la marca, i fins i tot sospesava fer-la servir en cas de trencament amb Puigdemont de cara a les properes eleccions.Va ser l' Ara qui, aquest dimarts, va avançar els moviments de l'expresident de la Generalitat per fer-se amb la marca de JxCat, sota la qual ja podrà bastir el seu nou projecte polític al marge de si hi ha acord -o no- amb la direcció del PDECat. Puigdemont té previst fundar el nou partit el 25 de juliol a la Farga de l'Hospitalet, encara que no hi hagi entesa amb David Bonvehí, i aspira a què els membres del partit se sumin individualment a la nova formació, que compta amb un grup impulsor de 50 persones.De moment han obert un web amb el nom Junts.cat , que de moment només inclou la data de l'assemblea constituent. El nou partit compta amb el suport dels presos -Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Sànchez- i també dels exiliats -Lluís Puig i Toni Comín, provinent d'ERC, a banda de Puigdemont-.

