VÍDEO D'arbres caiguts pel temporal Glòria a refugis de biodiversitat

D'arbres caiguts pel destructiu temporal Glòria a refugis de biodiversitat en parcs metropolitans. L' Àrea Metropolitana de Barcelona ha impulsat un innovador projecte per atraure fauna i flora als parcs metropolitans Els refugis –de moment se n'han instal·lat 30- consisteixen en grans troncs d’arbres caiguts durant el temporal Glòria. Es col·loquen a terra i atrauen i alberguen insectes, aràcnids, ocells, rèptils així com també fongs i molses.Més enllà d’afavorir la biodiversitat, el reaprofitament de l’arbrat forma part d’un procés d’economia circular que implica una reducció d’emissions de CO2. També esdevindrà un recurs educatiu on famílies i escoles tindran l’oportunitat de veure i experimentar la presència de fauna en aquests indrets dels parcs.

