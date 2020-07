El Govern ja negocia amb els comuns l'ampliació dels pressupostos per fer front a la crisi

Fa tot just una setmana, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, explicava en una entrevista a NacióDigital que el seu objectiu era acordar en un termini de deu dies l'ampliació dels pressupostos per fer front a la crisi provocada per la Covid-19. Segons el calendari fixat pel president Quim Torra, aquesta modificació ha d'estar enllestida el 21 de juliol i la negociació ja ha començat i ho ha fet prioritzant les converses amb els comuns, que amb la seva abstenció van facilitar l'aprovació dels comptes el passat 24 d'abril.La presidenta del grup parlamentari de Catalunya en Comú, Jéssica Albiach, explica en una entrevista amb aquest diari que es publicarà el pròxim diumenge que els contactes amb Aragonès per reprioritzar les partides han començat aquesta mateixa setmana i que, ara per ara, és "escèptica" amb la possibilitat d'arribar a un acord. "Considero que la repriorització d'aquests pressupostos hauria d'haver començat el dia 25 d'abril. A més, som conscients que la major part de la partides ja estan compromeses. Així que, òbviament seurem a veure els números, però també li he volgut ser molt realista", explica la dirigent.Segons els comuns, el Govern també hauria d'obrir converses amb el PSC i amb la CUP per intentar aprovar aquesta ampliació amb el màxim de suport possible. Fonts del departament d'Economia asseguren, però, que de moment no tenen previst reunions amb cap altre grup. "Amb els comuns hem tingut diverses trobades i continuarem trobant-nos", asseguren. Argumenten que sí que es van reunir fa unes tres setmanes amb tots els portaveus econòmics i que se'ls va exposar les línies mestres de la modificació, a més d'oferir "si volien aportar propostes".A hores d'ara, asseguren, la proposta s'està "ultimant" i la majoria de nova inversió anirà destinada, principalment, a les conselleries de Salut i Educació. La prioritat, com va insistir Aragonès, és acordar l'ampliació pressupostària amb els grups via Parlament, però des de la vicepresidència no es descarta impulsar-la com a acord de Govern si finalment no se'n surt.Albiach desgrana que la prioritat del seu grup són les residències de gent gran, el "blindatge de la sanitat pública" i les condicions dels professionals sanitaris. També apunta que no estan d'acord amb la gratificació dels treballadors "feta per rang i no per exposició al virus o càrrega de feina" i que cal aprovar un nou pacte nacional per la indústria. "No hi pot haver subvencions i diners públics per a les indústries que no garanteixin la permanència dels llocs de treball. No pot tornar a passar un altre cas com el de Nissan", argumenta.La previsió inicial del Govern era tenir tancada la proposta d'ampliació a finals de la setmana que ve per aprovar-la el pròxim dia 21 i la via de l'acord, a diferència de l'abril, es complica tenint present el context preelectoral que es viu ja a Catalunya.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor