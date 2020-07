Maria Arnal i Marcel Bagés inauguraran el MMVV amb un concert online i nou disc

Una imatge de la presentació del certamen Foto: Josep M. Montaner

La vigatana Joana Serrat actuarà a casa. Foto: Josep M. Montaner

La preestrena online del nou disc de Maria Arnal i Marcel Bagés, autors de 45 Cerebros 1 y Corazón, inaugurarà el Mercat de Música Viva de Vic (MMVV) el diumenge 13 de setembre. La 32a edició del certamen també inclourà, però, actuacions en directe en diversos espais de Vic com és el cas de Pau Vallvé, Blaumut, Gemma Humet, Ginestà i El Pot Petit.Les activitats professionals enguany es faran online. L’acreditació professional serà gratuïta i donarà accés a les actuacions d’estrena, a pitchings i webinars. El públic podrà veure els concerts a través del web 24 hores després que s’hagin estrenat a l’àrea professional. El director artístic del MMVV, Marc Lloret, ha anunciat que es torna a presentar al concurs per repetir en el càrrec.L'espectacle inaugural anirà a càrrec de Maria Arnal i Marcel Bagés presentaran el seu nou treball al Teatre Atlàntida. Les actuacions enregistrades en exclusiva pel MMVV durant els mesos d’agost i setembre a l’Atlàntida de Vic s’estrenaran del 14 al 19 de setembre a través del web del certamen. Cada dia s'oferiran uns vuit concerts. Els professionals els tindran disponibles en exclusiva, 24 hores abans que es pengin a la graella per tot el públic.De la programació provisional del 32è MMVV hi ha "joves promeses" com Alba Careta Group i Queralt Lahoz, l'actuació de Saoco i homenatges a Ennio Morricone amb el piano de Carles Cases i a Cecilia amb la veu de Lídia Pujol. Formen part de la programació The Tyets, Nurià Andorrà, Pony Pisador, Las Migas, Meritxell Neddermann, Mi Capitán i Renaldo & Clara, entre d’altres.El MMVV tancarà la setmana amb una programació de concerts presencials a Vic. Els concerts seran divendres 18 i dissabte 19 a quatre espais de la ciutat: l’exterior de l’Atlàntida, el Parc Jaume Balmes, la Bassa dels Hermanos i la Plaça dels Màrtirs.La programació de concerts de festival encara està en curs però el Mercat ha avançat les actuacions de Ginestà, Pau Vallvé, Blaumut, Gemma Humet, Gerard Aledo, Massa, Le Nais i Riders of the Canyon, el crossover de la Joana Serrat, el Roger Usar, la Marta Delmont i el Matthew McDaid. També hi haurà programació per a públic familiar amb El Pot Petit i Reggae per xics.El director artístic del MMVV, Marc Lloret, ha destacat que és una programació amb una trentena de proposta "diversa i arriscada", sense "noms ultrafamosos, però és una bona mostra del que està passant ara mateix". Considera que totes les propostes poden tenir recorregut més enllà del territori.Lloret ha admès que la manera de garantir que es fes el Mercat era enregistrar els concerts durant el mes d'agost, estrenar-los a través del web i fent també les trobades professionals al web. "El que passi a nivell dels concerts presencials ens ajustarem al que se'ns indiqui, la voluntat és fer els concerts amb un aforament controlat i limitat, si no es poden fer, no per decisió nostra, ens adaptarem", ha assegurat.Pel que fa les activitats adreçades als professionals enguany es faran de forma virtual de dilluns 14 al divendres 18 de setembre a partir de quatre eixos. El primer són concerts gravats en exclusiva pel MMVV en alta qualitat i realitzats amb vàries càmeres, que es podran visionar -amb lliure accés- a través del web, i que seran estrenes. El segon eix són els pitchings amb els quals les empreses del sector podran exposar, a través de sessions de zoom i de vídeos que es podran consultar a l’àrea professional, les propostes i novetats dels seus catàlegs.El tercer eix són els webinars que combinaran sessions de gran format amb continguts d’interès per un ampli sector de la indústria musical, amb altres més segmentats, on es podrà interactuar de manera fluida amb els participants, i el quart són els speed meetings, cada dia se’n faran sessions, de forma virtual, amb professionals de la música nacionals com internacionals.

Els mitjans han assistit a la presentació prenent les mesures de seguretat Foto: Josep M. Montaner

A nivell internacional, el MMVV ha acordat col·laboracions amb diverses associacions i institucions com l’INAMU (Instituto Nacional de Musica Argentina), que presentarà una selecció de 20 empreses argentines en les sessions de pitchings; l'Institut Ramon Llull, amb qui s’organitzaran reunions amb programadors de l’associació internacional de festivals Forum of World Wide Music Festivals i amb programadors de l’associació europea de sales de música en directe, Live Europe.Lloret ha explicat que, pel que fa la direcció artística, aquesta edició en línia és la darrera que tenien Oriol Roca i ell en el càrrec per concurs i ara se n'ha convocat un de nou. Ha anunciat que s'han tornat a presentar."Tot i portar deu anys creiem que tenim coses a dir, que ens agrada molt la feina i l'entorn en el que treballem ens ha convidat a tornar-nos-hi a presentar".En aquesta edició no hi haurà Premi Puig-Porret perquè la Fundació Puig-Porret no seguirà amb el seu suport al festival. Lloret ha explicat que fa molts anys que la Fundació donava suport al Mercat i "enguany han decidit que era el moment de donar els diners a un altre projecte cultural de la ciutat perquè entenien que el Mercat ja tenia prou suport". Així mateix, ha manifestat que se seguirà donant suport a les produccions en directe.

