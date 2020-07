Madrenas: «Som una garantia de govern seriós que gestiona de forma impecable els recursos públics»

Una altra instantània de la compareixença de Marta Madrenas. Foto: @girona_cat.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Girona (JxCat) ha fet balanç avu,i amb una compareixença de la batllesa de la Girona –que s'ha retransmès per YouTube–, del primer any de mandat, un període marcat per l’onada de protestes contra la sentència dels presos polítics, el temporal Glòria i la imposició de l'estat d'alarma i el confinament arran de la pandèmia de la Covid-19. "Tot i això, s’ha seguit treballant en el dia a dia amb actuacions importants", ha recalcat Madrenas.La batllessa ha volgut deixar clar en aquest balanç que "som una garantia de govern seriós, fiable, rigorós que gestiona de forma impecable els recursos públics, que toquem de peus a terra i que no prometem allò que sabem que no podrem complir. Aquest primer any de govern ha sigut una demostració d'aquest nostre tarannà, de les nostres capacitats i dels talents de tot el Consistori, en moment gravíssim que ens ha posat a nosaltres i a tota la ciutadania a prova"."Tenim tres anys per endavant. En aquest primer any de mandat, tot i el que ens ha passat, a tota la ciutadania, hem posat les bases de com entenem la gestió pública municipal i de com cal que els responsables púbics afrontin els reptes i els problemes", ha conclòs Marta Madrenas, durant el balanç que ha fet avui del primer any de govern municipal de JxCat.“Hem encarat aquests tres episodis [Gloria, pesos, Covid-19) amb responsabilitat, decisió i eficàcia. Hem pres les decisions sempre intentant minimitzar riscos per a la ciutadania, protegint les persones i garantint el bon funcionament dels serveis públics”, ha dit Madrenas, que ha recalcat que tot plegat s'ha continuat "treballant en el dia a dia amb actuacions importants".Segons la batllessa de Girona, aquests episodis han obligat a prendre mesures extraordinàries. "La gestió ha demostrat un govern fiable, que ha actuat amb decisió, rigor i responsabilitat, minimitzant els riscos i prioritzant la protecció de les persones i el funcionament dels serveis públics", ha afegit.Aquestes crisis han reforçat, també, les relacions comunitàries a la ciutat, amb una gran solidaritat, compromís i cooperació que ha permès afrontar millor aquestes situacions tan greus. "I davant la crisi que ens ve, això és important i cal mantenir-ho", anunciat.Davant algunes crítiques, Madrenas ha manifestat que no s'h desatès el dia a dia de la ciutat, els arranjaments en mobiliari urbà, jardins i voreres i via pública, la seguretat i el control contra l'incivisme. "Malgrat les aturades arran de les crisis, hem fet més de 100 petites accions per tots els barris", ha detallat.També s'han fet accions, obres i programes importants per a la ciutat: model de policia de proximitat, canvis en la mobilitat, noves ordenances de patinets i de tinença d'animals, més serveis d'atenció per a la gent gran, més recursos per a treballadors i empreses contra l'aturIgualment, la batllessa ha destacat la reforma de la plaça de Germans Sàbat o de la cruïlla Reggio Emilia, la professionalització del sector cultural, els projectes d'eficiència energètica per al sector de la construcció, el procés per el Pla local de l'habitatge, el Pacte contra la segregació escolar..., i s'ha estudiat l'estat dels arbres de la Devesa, s'ha establert facilitats per a reconvertir locals o baixos en habitatge... "I també estem en la recta final per tancar grans temes per a la ciutat, com el nou contracte de neteja i assumir la gestió directa de l'aigua, entre d'altres", ha conclós la batllessa durant els quaranta minuts que ha durat la compareixença.Com a reptes de futur Marta Madrenas ha assenyalat la dinamització econòmica, a través del comerç, el turisme, l'economia verda, i les noves tecnologies. També, les mesures de seguretat sanitària i la protecció de les persones, per a garantir igualtat d'oportunitats i la protecció dels més vulnerables.Un altre repte serà la millora de la seguretat, amb prioritats com la convivència i la lluita contra l'incivisme. "Un tema important –ha assenyalat– són les ocupacions conflictives d'habitatges, per part de col·lectius no vulnerables, i treballem per resoldre els problemes que generen en l'entorn."Pel que fa a Catalunya, Madrenas ha afirmat que "continuarem defensat que Catalunya ha de poder decidir el seu futur i que la independència no només és viable sinó que és imprescindible, ja. Des del món municipal continuarem empenyent cap a aquest horitzó, tenint en compte, a més que hi ha una àmplia majoria de regidors i regidores en el ple que així ho pensen; per tant, aquest govern no es retirarà, en absolut, treballarà activament amb aquest objectiu."

