El Govern adverteix que hi haurà més «prohibicions» al Segrià si no decauen els contagis

Si continuen sense frenar-se les cadenes de transmissió del coronavirus al Segrià i a la demarcació de Lleida, hi haurà més "prohibicions". Així ho ha assenyalat la gerent de la regió sanitària de les Terres de Ponent, Divina Farreny, en la roda de premsa diària des de la capital del Segrià per part dels responsables governamentals a la zona. Farreny ha demanat especial responsabilitat als joves -la franja de 15 a 29 anys és la que registra més contagis, que en les últimes 24 hores han crescut en 280 casos - i ha reclamat minimitzar al màxim la mobilitat. Malgrat això, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, ha volgut insistir que per ara no hi ha damunt la taula ampliar el confinament, que ara és perimetral i no domiciliari. Els propers dies seran clau.Farré ha indicat que no es poden "permetre" tancar tothom a casa "com si fos la Tercera Guerra Mundial", i ha apuntat que no s'estan plantejant limitar la mobilitat laboral exclusivament per als serveis essencials. "L'activitat laboral professional, els desplaçaments imprescindibles, es poden seguir fent amb totes les precuacions degudes", ha ressaltat el delegat governamental a Lleida, que ha volgut precisar que la situació no és com la que es va viure en els primers compassos de l'estat d'alarma. En tot cas, la tercera planta de l'Hospital Arnau de Vilanova ja està preparada per si cal posar-la en marxa a l'hora d'atendre més ingressos per coronavirus.El doctor Pere Godoy, expert en epidemiologia, ha precisat que la meitat dels ingressos estan protagonitzats per persones -majoritàriament homes- de menys de 50 anys. "Els propers dies creixeran els casos", ha apuntat Godoy, mentre que Farreny ha insistit en demanar "responsabilitat" per tal de fer-los caure. "Hem d'arribar a l'estabilització", ha apuntat la gerent de la regió sanitària de Lleida. Les reunions han de ser de menys de deu persones, i també es demana complir amb les mesures de seguretat basades en la higiene de mans, el distanciament social i l'ús obligatori de la mascareta.Godoy ha assenyalat que la situació de "transmissió comunitària" obliga a prendre totes les mesures necessàries. "Cal prendre mesures de caràcter social per contenir la pandèmia", ha ampliat després Farré. Tot i això, el repunt es dona per fet en els propers dies, per la qual cosa cap dels presents a la roda de premsa ha volgut posar data final al confinament perimetral de la comarca. "En cap moment es va dir que duraria quinze dies", ha remarcat el delegat del Govern a Lleida.

