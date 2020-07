El Parlament insta el Govern a revertir en dos anys la privatització de l'assistència mèdica de les residències

El Parlament insta el Govern a revertir en dos anys la privatització de l'assistència mèdica a les residències perquè "aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic de salut". Es tracta d'una proposta de resolució de PSC-Units en el ple monogràfic sobre residències que s'ha aprovat amb els vots de JxCat, ERC, PSC, comuns i CUP, i l'abstenció de Cs i PPC.El text aprovat, proposat pel PSC, insta el Govern a "encetar una reforma del model assistencial català que tingui com a objectiu millorar la qualitat assistencial de les persones grans" i aposta per "revertir, en el termini de dos anys, la privatització de l’assistència mèdica als centres residencials catalans, perquè aquesta sigui assumida per professionals del sistema públic de salut, en el marc de l’atenció comunitària". Actualment, és l'empresa privada Mutuam qui assumeix l'atenció mèdica de bona part dels residents en geriàtics de Catalunya.També s'ha aprovat una proposta de JxCat i ERC que insta a "un nou model d'atenció sanitària integrada" a les residències. Pel que fa als sous dels treballadors, s'ha aprovat una proposta de la CUP que reclama un sou mínim de 1.200 euros bruts en catorze pagues. I també ha tirat endavant la reclamació a l'Estat de 9.000 milions d'euros més per a Catalunya del fons estatal de la covid-19.Totes les propostes conjuntes de JxCat i ERC han estat aprovades. Concretament la que fa referència als canvis del model, insta a implementar el desplegament del Pla d'Atenció Integrada Social i Sanitària de Catalunya als centres residencials generant "un model d'atenció sanitària i integrada" per tal d'assolir una "història social i sanitària única i compartida". Un nou model d'integració que implica l'atenció farmacèutica, la provisió de material sanitari i l'accés als sistemes d'informació social i sanitari. Aquest punt s'ha aprovat amb els vots a favor de tots els grups excepte Cs i la CUP que s'hi han abstingut.En canvi, sobre el model de gestió de les residències, el ple ha rebutjat la proposta de la CUP que apostava per "internalitzar la gestió de la totes les residències de gent gran i centres residencials per a persones amb discapacitat de titularitat pública". JxCat i ERC hi han votat en contra.Postconvergents, republicans i cupaires sí que s'han posat d'acord per aprovar la llista de peticions a l'Estat i han demanat al govern espanyol compleixi l'obligació de finançar el 50% de la llei de dependència. També, el reconeixement del deute històric de l'incompliment en aquesta matèria calculat en 3.649 milions d'euros i reclamar un augment de 9.000 milions d'euros per a Catalunya dels fons estatal de la Covid-19 a repartir entre les autonomies per arribar als 25.000. El PSC i el PP hi han votat en contra.El Parlament no ha reprovat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, per la seva gestió de les residències durant l'epidèmia de coronavirus. PSC i comuns havien impulsat una proposta de reprovació que, a l'hora de sotmetre's a votació, ha acabat amb empat i per tant no ha prosperat.Tots els grups de l'oposició han votat a favor de reprovar Homrani, menys la CUP, que s'ha abstingut. Això ha suposat un total de 65 vots favorables, mentre que els vots en contra per part de Junts per Catalunya i ERC també han estat 65. Els dos grups de Govern en sumen un menys perquè no s'ha substituït l'escó de Quim Torra.Després d'aquesta primera votació, s'ha decretat un recés de 15 minuts. Amb la represa del ple, la votació s'ha repetit tornant-se a produir u i la proposta de reprovació ha decaigut definitivament.La votació ha anat precedida d'un debat en què l'oposició ha criticat la gestió de les residències del Govern. Hem refermat l'evidència de la incapacitat del Govern per fer front a la situació de les residències. No va saber gestionar la crisi, especialment a les primeres setmanes. I això té una responsabilitat política", ha dit la diputada dels comuns, Yolanda López, que juntament amb el socialista Raúl Moreno han insistit a demanar la reprovació del conseller.Des de Ciutadans, Noemí de la Calle, ha demanat a JxCat i ERC que "no utilitzin la pandèmia per dividir i per a la seva obsessió per la independència". "No tot val. És una falta de respecte a la gent que encara plorem la pèrdua d'un familiar", ha conclòs. La diputada del PP Esperanza García ha carregat durament contra l'executiu de Torra i ha qualificat la gestió de les residències durant la Covid-19 de "nefasta". "Caos, improvisació i falta de criteri ha estat la tònica constant", ha etzibat.Najat Driouech ha estat l'encarregada de respondre per part d'ERC i ha posat en valor la "valentia" dels consellers, la seva "empatia i sinceritat". Des de JxCat, Glòria Freixa ha reclamat a l'Estat que "pagui els deutes" per millorar el sistema i han demanat "perdó" a aquells que s'hi ha vist afectats o perjudicats per la gestió del Govern. Durant el debat, tots els partits han coincidit en reclamar un canvi en el model de residències.

