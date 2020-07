Brot de coronavirus a la comissaria dels Mossos a Lleida

La comissaria dels Mossos d'Esquadra a Lleida ha registrat un nou brot de coronavirus i ja és el dissetè a la comarca. Segons ha pogut saber l'ACN, sumen almenys sis positius de diverses àrees, com investigació, ARRO o patrullatge.Fonts de la comissaria han explicat a l'ACN que s'ha decidit aïllar als efectius que han tingut contacte amb els positius però que no se'ls fa la prova PCR a no ser que tinguin símptomes. Alerten que això pot fer que alguns dels agents que estan passant la quarantena no s'hagin contagiat però no els estan deixant treballar i que personal que potser és asimptomàtic però segueix treballant pot contagiar altres treballadors. És per això que reclamen que es facin les proves PCR a tothom.Les mateixes fonts temen que els casos positius augmentaran els pròxims dies quan es tinguin els resultats de les proves PCR fetes a treballadors amb símptomes entre aquest dijous i divendres. "Estem sota mínims", lamenten, "i això pot anar a pitjor".

