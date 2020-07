[IMPORTANT]

L'estudi on gravem el programa està rebent amenaces de grups ultres del @RCDEspanyol. Han estat alertats per una trucada i captures de xats d'aquests grups. Ho han denunciat a @mossos.

L'ESTUDI NO TÉ CAP RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS OFERTS AL NOSTRE PROGRAMA. — La Sotana (@LaSotana_) July 10, 2020

El programa satíric esportiu «La Sotana» ha denunciat aquest divendres amenaces de grups ultres de l'Espanyol a l'estudi de gravació que utilitzen.En un tuit, des de «La Sotana» han explicat que ja s'ha portat el cas als Mossos d'Esquadra, després d'haver estat alertats per "una trucada i captures de xats d'aquests grups".«La Sotana», que s'emet de forma independent en diverses plataformes després d'haver passat per alguns mitjans, ha recordat que l'estudi "no té cap responsabilitat sobre els continguts oferts al nostre programa".

