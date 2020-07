La CUP salva El Homrani de la reprovació al Parlament per la gestió de les residències

El conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani, no ha estat reprovat per la seva gestió de les residències durant l'epidèmia de coronavirus. PSC i comuns havien impulsat una proposta de reprovació que, a l'hora de sotmetre's a votació, ha acabat amb empat i per tant no ha prosperat.Tots els grups de l'oposició han votat a favor de reprovar Homrani, menys la CUP, que s'ha abstingut. Això ha suposat un total de 65 vots favorables, mentre que els vots en contra per part de Junts per Catalunya i ERC també han estat 65. Els dos grups de Govern en sumen un menys perquè no s'ha substituït l'escó de Quim Torra.Després d'aquesta primera votació, s'ha decretat un recés de 15 minuts. Amb la represa del ple, la votació s'ha repetit tornant-se a produir u i la proposta de reprovació ha decaigut definitivament.La votació ha anat precedida d'un debat en què l'oposició ha criticat la gestió de les residències del Govern. Hem refermat l'evidència de la incapacitat del Govern per fer front a la situació de les residències. No va saber gestionar la crisi, especialment a les primeres setmanes. I això té una responsabilitat política", ha dit la diputada dels comuns, Yolanda López, que juntament amb el socialista Raúl Moreno han insistit a demanar la reprovació del conseller.Des de Ciutadans, Noemí de la Calle, ha demanat a JxCat i ERC que "no utilitzin la pandèmia per dividir i per a la seva obsessió per la independència". "No tot val. És una falta de respecte a la gent que encara plorem la pèrdua d'un familiar", ha conclòs. La diputada del PP Esperanza García ha carregat durament contra l'executiu de Torra i ha qualificat la gestió de les residències durant la Covid-19 de "nefasta". "Caos, improvisació i falta de criteri ha estat la tònica constant", ha etzibat.Najat Driouech ha estat l'encarregada de respondre per part d'ERC i ha posat en valor la "valentia" dels consellers, la seva "empatia i sinceritat". Des de JxCat, Glòria Freixa ha reclamat a l'Estat que "pagui els deutes" per millorar el sistema i han demanat "perdó" a aquells que s'hi ha vist afectats o perjudicats per la gestió del Govern. Durant el debat, tots els partits han coincidit en reclamar un canvi en el model de residències.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor