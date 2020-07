El Barça s'enfrontarà al Bayern o al Chelsea si es classifica per als quarts de final de la Champions

El Barça ja coneix el rival al qual s'enfrontaria en cas d'arribar als quarts de final de la Lliga de Campions. Així, en cas d'eliminar el Nàpols al Camp Nou (1-1 a l'anada), l'equip entrenat per Quique Setién jugaria contra el Bayern de Munic o el Chelsea. Tot apunta a que el rival serà el conjunt alemany, que va guanyar 3-0 els anglesos a l'anada.Amb la lliga molt complicada, al Barça li queda la bala europea en una temporada atípica marcada per la pandèmia del coronavirus. La Covid-19 ha obligat la UEFA a organitzar una fase final especial íntegrament a Lisboa, amb les eliminatòries a partit únic.El sorteig d'aquest divendres ha decidit tot el camí que tindrà cada equip per arribar a aixecar el títol. Així, el Barça s'enfrontaria a les semifinals hi podria haver un Clàssic contra el Madrid, el Manchester City (van quedar 1-2 al Bernabéu), l'Olympique de Lió o la Juventus de Cristiano Ronaldo.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor