7 maneres de fer ecoturisme a Catalunya

2. Observació d’aus

3. Bany de bosc

4. Observació de fauna

L’observació d’aus és un dels imprescindibles per a l’ecoturista expert. Al Parc Natural del Delta de l’Ebre mar i terra s’uneixen creant un entorn perfecte per a les aus marines; aquesta combinació en fa un centre de referència per a ornitòlegs. També per als amants de la natura en general, que s’hi acosten a caminar o anar en bicicleta per gaudir del paisatge, així com de la bona gastronomia catalana.A Catalunya hi trobes molts altres espais naturals ideals per observar ocells com els Aiguamolls de l’Empordà, les valls dels Pirineus, la serra de Boumort o la Muntanya d’Alinyà.Si busques una experiència d’ecoturisme per escapar de la ciutat i el mòbil, el bany de bosc és just el que necessites per reconnectar amb la natura i el silenci. Viu aquesta experiència depurativa al, al, als boscos madurs de Rupit i delLa diversitat de paisatges i entorns ha fet possible que Catalunya tingui una fauna molt rica. Cérvols, voltors, llúdrigues, linxs, ossos, dofins o coralls han fet d’aquest territori el seu hàbitat. A l’estiu t’espera la fauna dels Pirineus de Catalunya i les sortides de snorkel o submarinisme, per als més aventurers, mentre que la tardor és l’època ideal per anar a viure la brama del cérvol amb les excursions guiades que es fan als Pirineus i la reserva de Boumort.