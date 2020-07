Dispositiu en marxa per desarticular una organització criminal que llogava pisos a particulars, després deixava de pagar el lloguer i els convertia en pisos turístics que anunciava en plataformes sense permís dels propietaris. Fem entrades a Barcelona amb @policia pic.twitter.com/6WRYB0NGcE — Mossos (@mossos) July 10, 2020

Els Mossos d'Esquadra estan portant a terme a Barcelona un dispositiu per desarticular una organització criminal que llogava pisos a particulars per convertir-los en turístics.Segons ha informat la policia catalana, la banda llogava els habitatges, deixava de pagar el lloguer i els anunciava en plataformes sense permís dels propietaris. Els Mossos estan fent entrades a la capital catalana en un operatiu conjunt amb la Policia Nacional.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona, Janet Sanz, ha sortit al pas de l'operació policial per demanar novament a les plataformes que deixin d'"estar al costat" de pràctiques mafioses.

