Barcelona engega un programa de rehabilitació al Besòs i el Maresme per detectar aluminosi

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat aquest divendres un programa de regeneració urbana al barri del Besòs i el Maresme, on la majoria d'edificis tenen més de 50 anys. El primer pas serà fer una diagnosi per veure quins problemes tenen els edificis i la primera anàlisi se centrarà en els edificis sospitosos de tenir aluminosi.La zona analitzada és el territori delimitat pels carrers Llull, Bernat Metge, Rambla Prim i el límit amb el terme municipal de Sant Adrià de Besòs. L'àrea, entre el districte 22@, la Gran Via, el Fòrum i el barri de la Mina, té una població de 24.660 habitants.Té 94 blocs d'habitatges, dels quals 85 són de la dècada dels 50 o els 60, quan es va construir el barri, mentre que els altres 9 han estat remodelats. En total hi ha 5.188 habitatges, dels quals 232 es troben en comunitats de veïns, i 416 tenen accés individual.La inspecció per fer la diagnosi es farà a partir d'un mostreig que inclourà 1.215 habitatges, el 23% del parc total d'habitatges de l'àmbit que es preveu regenerar. La campanya d'inspeccions definirà la intervenció que es farà a l'antic barri.En paral·lel, l'Ajuntament de Barcelona farà unes primeres actuacions immediates -amb una inversió de 2,2 milions d'euros- de reforma en el marc del Pla de Barris del Besòs i el Maresme. Es tracta d'obres en diferents finques i una convocatòria específica d'ajuts a la rehabilitació. Aquestes actuacions tenen un cost de 2,1 milions d'euros.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, ha reclamat a l'Estat i la Generalitat més recursos perquè l'Ajuntament no hagi d'afrontar en solitari la regeneració urbanística a la ciutat.

