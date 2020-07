Torra demana als empresaris que es «revoltin» contra els dèficits en infraestructures

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha criticat els dèficits que arrossega Catalunya en infraestructures i s'ha estranyat que la classe empresarial catalana no s'hagi "revoltat" davant de les mancances evidents. Torra ha demanat als empresaris que "assumeixin les seves responsabilitats" i facin costat a les reivindicacions del Govern. Ho ha dit en la cloenda de la presentació de la Memòria Econòmica 2019 de la Cambra de Barcelona que ha tingut lloc aquest divendres.Quim Torra ha assenyalat la situació la inversió real els darrers cinc anys a Catalunya en infraestructures ha estat de 3.800 milions d'euros enfront els 5.365 milions a la Comunitat de Madrid. Torra ha recordat que encara s'està en la pròrroga dels pressupostos de Mariano Rajoy.Torra ha insistit en la necessitat que l'empresariat es comprometi per aconseguir que Catalunya disposi d'estris potents per a la recuperació i ha reclamat als empresaris que facin de "lobi potent" per reclamar aquests 1.500 milions de menys en infraestructures que Catalunya ha rebut respecte a Madrid o per obtenir la gestió de l'aeroport. "La classe empresarial ha d'assumir les seves responsabilitats", ha repetit el president.El president català ha assegurat que la represa econòmica es produirà a l'entorn de la capacitat emprenedora dels seus empresaris. Ha afirmat que les administracions tenen davant un compromís "keynesià" per trobar recursos i afrontar la crisi pandèmica, tot recordant que els recursos econòmics europeus no arribaran fins al 2021.Quim Torra ha recordat la seva experiència professional a Suïssa i l'ha posat com a referència de gestió eficaç, "un país que no té AVE" però on els trens arriben sempre puntuals i on els transports públics arriben fins als llogarets més allunyats. Segons ell, les infraestructures juguen un paper essencial per afrontar problemes urgents com el despoblament i la necessitat d'una visió global sobre el territori.Torra s'ha referit a l'empitjorament de la situació després de les primeres previsions, en l'inici de la crisi pandèmica, quan el Govern havia previst una caiguda del PIB d'entre el 7,6 i el 8,8%, que s'ha vist agreujat per la realitat, que portarà a una caiguda de dos dígits. Ha posat en valor l'1,9% de creixement de l'any 2019, per damunt de la mitjana de la zona euro, en una línia positiva que duia sis anys i que és un bon punt de partida per a la recuperació.La força industrial, la capacitat d'atracció d'inversió estrangera i l'obertura de l'economia catalana seran els principals actius per afrontar la recuperació post-Covid, segons la Cambra de Comerç de Barcelona. Com a elements negatius, cal destacar el baix esforç en R+D a les empreses en comparació amb la Unió Europea, l'elevada temporalitat que afecta sobretot els joves i l'elevat dèficit públic.Aquestes són les principals conclusions de la Memòria Econòmica de Catalunya 2019 , que s'ha presentat aquest divendres a la Llotja de Mar, i que aquest any tracta monogràficament El futur de les infraestructures a Catalunya. Una visió postCovid-19. L'acte ha estat presidit pel president de la Generalitat, Quim Torra, i han participat el president del Consell de Cambres de Barcelona, Joan Canadell; el president de la Cambra de Reus, Jordi Just, la directora de la Memòria Econòmica, Carme Poveda; el degà BSM de la UPF, Oriol Amat; i el catedràtic de la UB, Germà Bel.En el seu discurs d'inauguració, el president de la Cambra de Barcelona ha fet una crida a aprofitar la crisi provocada per la pandèmia per definir quin model econòmic es vol per a Catalunya i ha demanat que s'aposti per una economia amb el màxim valor afegit. Ha assegurat que les cambres volen "passar a l'acció". Ho ha dit en l'acte de presentació de la Memòria Econòmica 2019, que clourà el president Torra.Joan Canadell ha reclamat de nou plantejar-se quin model econòmic es vol per a Catalunya, i ha advocat per una economia amb el màxim valor afegit i amb creixement sostenible, capaç d'aprofitar tot el potencial propi. Ha afirmat que Catalunya ha d'estar preparada per poder accedir a una part important del pla de recuperació anunciat per la Unió Europea. Ho ha dit en l'acte de presentació de la Memòria Econòmica 2019, que clourà el president Quim Torra.Canadell ha recordat les previsions negatives que contemplen tots els centres econòmics, amb una caiguda del PIB de l'entorn del 10% i amb una recuperació que "no serà ràpida". Ha subratllat que la memòria és un bon diagnòstic de la realitat econòmica, però que en aquest cas no inclou els efectes de la pandèmia.El president de la Cambra ha assegurat que l'entitat vol ser "activa" per ajudar a superar la crisi i que fa costat al Govern i al món de l'empresa per reforçar la recuperació. Ha esmentat el cas de França, on la presència de les cambres és important en el consell que s'ha creat per treballar en la recuperació econòmica.La Memòria Econòmica fa un balanç de l'economia catalana i les seves comarques al llarg de 2019, una anàlisi que ha estat presentat per la directora de la publicació, Carme Poveda. Per setè any consecutiu, Catalunya va créixer per damunt de la mitjana de la zona euro. Poveda ha fet referència a les previsions per als propers mesos. Ha afirmat que "la partida la començarem a jugar a partir del 2021". La recuperació es produirà abans en els països emergents i en les economies més internacionalitzades, segons Poveda, i això beneficiarà un país com Catalunya.L'economia catalana va créixer un 1,9% el 2019, per sisè any consecutiu per sobre de la mitjana de la zona euro, i tenia bones perspectives per al 2020, en bona part estroncades afrran de la crisi. Com a conseqüència de la crisi pandèmica, Catalunya patirà la caiguda més dràstica de l'economia des de la Guerra Civil (superior al -10%). El 2020 hi haurà poc marge de millora, però la intensitat de la recuperació que es produirà a partir de 2021 dependrà tant dels fonaments del creixement econòmic com de les polítiques que es duguin a terme.

