José Zaragoza ataca Alba Vergés amb una foto privada de la seva filla envoltada d'estelades

NacióDigital ha difuminat el rostre de la menor per protegir-la

Publica una foto privada on surt en primer pla un menor sense permís dels seus pares i amb intenció, a més, de ridiculitzar. I es permet donar lliçons.



⛔️ Siguis 'indepe' o no, un tuit així s'ha de denunciar. @J_Zaragoza_ és (encara) diputat (!) al Congrés pel PSC (!!). — Oriol Lladó (@oriolllado) July 10, 2020

Me he equivocado colgando esta foto y por eso borro el tuit. Pero reafirmo las críticas a la consejera de Salud por la gestión de la Covid y los ciudadanos así lo perciben, no se puede hacer peor — José Zaragoza (@J_Zaragoza_) July 10, 2020

La xarxa bull aquest matí amb una campanya per denunciar la piulada que el diputat del PSC José Zaragoza va fer aquest dijous per atacar la consellera Alba Vergés. Zaragoza va publicar una imatge privada de la consellera amb la seva filla envoltada d'estelades, sense ni tan sols encobrir el rostre de la menor."No hi ha recursos humans per a les residències...El rastreig de contagis no funciona...No hi ha recursos per a la xarxa d'atenció primària...Els metges es queixen d'abandonament...I aquesta és la consellera de sanitat de Torra", diu la piulada del diputat del PSC tot adjuntant una foto de Vergés amb la seva filla menor.La mateixa Alba Vergés ha respost Zaragoza aquest matí: "El descrèdit de la política ha arribat a quotes tan baixes per culpa de gent com tu. Però saps què? Ens en sortirem i farem una República per a tothom. Una República sense espies ni micros".El missatge del socialista ha aixecat tanta indignació que la xarxa s'ha llançat a denunciar la piulada no només per incitar l'odi contra l'independentisme sinó, sobretot, per exhibir públicament la menor sense el consentiment dels seus pares. Una de les impulsores de la campanya ha estat la diputada d'ERC, Jenn Díaz:Altres representants públics d'ERC, com el regidor de Badalona Oriol Lladó, també han mostrat rebuig a la iniciativa de Zaragoza:Posteriorment, Zaragoza ha rectificat i ha borrat la publicació després d'admetre que s'havia "equivocat". Tot i això, el socialista ha mantingut el to crític cap a la consellera amb contundència: "No es pot fer pitjor", ha sentenciat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor