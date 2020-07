Un 20% del sector hostaler del País Valencià podria tancar aquest any

El president de la Confederació empresarial d'Hostaleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (Conhostur), Manuel Espina, ha advertit aquest dijous que aquest sector està "en una situació desesperada, és la zona zero de la crisi" i a finals d'any podrien haver tancat al voltant d'un 20 o 30% dels 34.000 establiments hostalers que hi ha a la regió."Som un sector estratègic per a la comunitat valenciana i per al país", ha subratllat, i representa el 26% del PIB entre l'aportació directa i indirecte, però se senten "a la cuneta". El sector es troba desamparat, ha assegurat el directiu en la seva compareixença a les Corts valencianes per plantejar propostes de cara a la reconstrucció postCovid.Espinar ha recordar l'impacte que va suposar per al sector de l'hostaleria abaixar les persianes el març, després d'uns mesos de gener i febrer "negres", en els que el temporal va destrossar molts negocis i es van perdre facturacions de festes tan importants com les de les Falles.Aquests locals, ha recordat, porten una paralització pràctica de sis mesos, "la qual cosa fa inviable la continuïtat de moltes empreses", sobretot tenint en compte que el 90% són autònoms o pimes de menys de cinc treballadors.I Espinar també ha apuntat que els locals estan buits per la manca de turistes i pels canvis en els hàbits de consum derivats, per exemple, pel teletreball o la desaparició de les reunions d'empresa.Per això, ha plantejat un seguit de mesures, com que a dins dels establiments només s'hagi de respectar la distància d'1,5 metres entre taules, però no hi hagi límit d'aforament. També creu que s'han de regular les condicions dels còctels i discomòbils a salons i banquets. També ha sol·licitat que es flexibilitzin els crèdits ICO per al sector i refinançar-los a vuit anys.

