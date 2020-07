Sandro Rosell demana 29 milions d'euros a l'Estat pels dos anys de presó

Sandro Rosell ha interposat una demanda de responsabilitat patrimonial a l'Estat en què li reclama 29.754.465,02 euros per haver estat dos anys en presó preventiva sota acusacions de les quals va ser absolt finalment. Segons avança El Mundo , l'expresident blaugrana demana que no recaigui sobre els contribuents sinó directament sobre els funcionaris públics -jutge, policies i fiscals- que van participar en el seu empresonament.L'exdirigent justifica la xifra pel dan reputacional, psicològic i afectiu que ha patit, que quantifica en 405.000 euros, 200.000 euros i 320.000 euros respectivament. Així mateix, reclama la quantitat de 28.062.950 euros en concepte de lucre cessant derivat de la pèrdua de negocis. Finalment, exigeix que se li compensi per un dany emergent, amb 766.465,02 euros, per les despeses derivades de la seva permanència a la presó.A Rosell se li va atribuir el cobrament i blanqueig de comissions il·legals per la gestió dels drets audiovisuals de la Confederació Brasilera de Futbol.

