Oriol Mitjà torna a defensar el confinament domiciliari i el tancament de comerços no essencials al Segrià

L'investigador Oriol Mitjà, també assessor del president de la Generalitat, ha insistit que cal confinar el Segrià, i ha apuntat que es pot fer per barris o codis postals. Mitjà ha subratllat que a Anglaterra ja ho han fet amb menys casos. A través de Twitter, s'ha referit al cas de Leicester, amb 330.000 habitants i 450 casos en una setmana: "El Segrià amb més de 500 casos en una setmana, encara no", ha constatat.Mitjà ha remarcat que "el confinament domiciliari restringit a barris o codis postals és una eina molt eficaç per controlar un brot, juntament amb el tancament de comerços no essencials i l'increment del testeig PCR". "A Anglaterra i Alemanya ja ho han fet, ha reiterat.En general, ha remarcat que el confinament ha resultat "essencial" per aturar la progressió de la Covid-19 i salvar vides. De fet, ha opinat que "caldrà fer confinaments locals i limitats en el temps per controlar els rebrots a falta d'altres eines", i ha citat l'alta capacitat de PCR i l'ús de la tecnologia bluetooth per seguir contactes.Mitjà ha reconegut que el confinament té costos, però ha afegit que "sempre seran inferiors als seus beneficis". Com ja va fer dimecres, ha recomanat fer proves massives a les persones amb alt risc de transmetre el virus "que viuen amuntegades o que tenen contacte amb persones vulnerables", en referència als temporers.

