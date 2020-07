Mascareta obligatòria: quan sí i quan no?

Si tens qualsevol dubte sobre l'ús de la #mascareta per prevenir la #COVID19 🦠, consulta aquest document de preguntes freqüents:



A partir d'aquest dijous 9 de juliol, a Catalunya és obligatori portar mascareta en tot moment, encara que es pugui mantenir la distància social. L'objectiu és frenar els contagis i posar fre al "relaxament" que l'executiu ha detectat en part de la ciutadania.La mesura, però, ha creat confusió entre la població. És necessària mentre es fa esport? I quan s'està a la terrassa d'un bar? A la feina s'ha de dur mascareta? Puc anar a la platja sense? Per resoldre tots aquests dubtes, el Departament de Salut ha publicat un document de preguntes freqüents a través de les xarxes socials.La norma general és que cal fer ús de la mascareta sempre que se surt de casa. No obstant, hi ha algunes situacions en què es pot prescindir d'aquesta. És el cas de la pràctica esportiva, tant a l'exterior com a l'interior d'un gimnàs, quan ja s'està instal·lat a la piscina o a la platja o si s'estan desenvolupant activitats en un grup estable de convivència, com és el cas d'un casal d'estiu.A la feina, sempre s'ha de dur mascareta en l'única excepció de si s'està a l'interior d'un despatx propi d'ús individual. Als bars i restaurants, els clients es podran treure la mascareta quan ja siguin asseguts a taula, però l'hauran d'utilitzar per anar al lavabo o moure's per l'establiment.

