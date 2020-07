Indignació a la xarxa per la cancel·lació d'una de les sèries de Netflix

Netflix segueix movent el seu catàleg i la seva graella. La multinacional de l'entreteniment ha decidit prescindir d'una de les seves sèries estrella adolescent: Las escalofriantes aventuras de Sabrina. La producció, que originalment Netflix anava a compartir amb la cadena The CW, finalitzarà amb la quarta i última temporada. La plataforma va adquirir els drets d'emissió en exclusiva.La sèrie està protagonitzada per Kiernan Shipka, interpretant a la famosa bruixa adolescent, mentre que les actrius veteranes Miranda Otto i Lucy Davis fan el paper de les seves ties Zelda i Hilda, respectivament. Està creada per Roberto Aguirre-Sacasa, creador també de la sèrie Riverdale, una altra de Netflix que aquesta sí que encara es manté a la plataforma.Netflix no ha donat cap explicació, encara, de per què es cancel·la la sèrie de la Sabrina, sent la quarta temporada l'última de tota la sèrie. Molts seguidors han reaccionat a través de les xarxes amb molta indignació per la decisió, considerant que altres de més mediocres com Riverdale segueixen a la plataforma de manera injusta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor