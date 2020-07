El Barça - Nàpols de Champions es jugarà al Camp Nou

Tots els partits que faltaven per disputar dels vuitens de final de la Champions League es jugaran al camp que corresponia al principi. D'aquesta manera, el Barça - Nàpols se celebrarà al Camp Nou després de l'empat a 1 de l'anada. La data del partit, que serà el 7 o el 8 d'agost, es confirmarà aquest divendres.L'anunci afectarà també el partit del Reial Madrid contra el Manchester City (1-2 a l'anada), pel que el conjunt de Pep Guardiola podrà intentar conservar l'avantatge a casa. Les altres eliminatòries afectades enfronten la Juventus amb l'Olympique de Lió i el Bayern de Munic amb el Chelsea. Ja classificats per vuitens hi ha l'Atlètic de Madrid, el PSG, l'Atalanta i el Leipzig.Al mateix temps, les eliminatòries de vuitens de final començades a l'Europa League es jugaran a l'estadi corresponent, però els dos encreuaments que encara no havien arrencat (Inter de Milà - Getafe i Sevilla - Roma) es faran a Alemanya a partit únic.La UEFA ha explicat que es reserva el dret a decidir si, davant possibles canvis de la situació epidemiològica, traslladen algun partit a la seu central de la competició que pertoqui (Lisboa per a la Champions i Colònia per a l'Europa League).Amb tot, l'organisme europeu de futbol ha afegit que els partits de les seves competicions seran a porta tancada per "protegir la salut de tots els que participen en els partits, així com del públic en general".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor