Una actriu de la sèrie «Glee», desapareguda en circumstàncies estranyes

Naya Rivera, l'actriu coneguda per interpretar el paper de Santana Lopez a la famosa sèrie adolescent Glee, ha desaparegut en un llac dels Estats Units després de fer una sortida amb barca amb el seu fill de quatre anys. El departament de policia del comtat de Ventura, a California, ha trobat la criatura sola a l'embarcació, sense ni rastre de Lopez.Segons ha declarat el mateix departament policial a la cadena local americana KCBS-TV, Rivera va llogar una barca al migdia d'aquest dimecres. Unes tres hores després, un altre usuari va trobar a l'infant sol i adormit. Aparentment el petit va dir a les autoritats que ell i Rivera havien estat nedant, la seva mare va saltar a l'aigua i no va tornar al vaixell.Immediatament es va iniciar la recerca de Rivera, catalogada per la policia a través de Twitter com a "possible víctima d'ofegament". Per això han emprat helicòpters, drons i equips de busseig. A hores d'ara no s'ha trobat el seu cos.El repartiment original de la sèrie Glee és un dels més foscos de la història de la televisió. Diversos membres han mort en circumstàncies complicades o han tingut problemes seriosos amb la justícia nord-americana.

