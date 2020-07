Sanitat tampoc considera que, per ara, s'hagi de fer un confinament domiciliari al Segrià

El ministeri de Sanitat coincideix amb el departament de Salut i no considera que, per ara, sigui necessari un confinament domiciliari de la comarca del Segrià. El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha assegurat que la zona porta dos dies amb un nivell estable de pacients i que en les pròximes 24 hores podran analitzar l'efectivitat de les mesures preses el dissabte passat, quan es va ordenar el tancament perimetral."Fa la impressió que l'epidèmia no està creixent, però encara no ho podem garantir", ha assegurat Simón, que també ha explicat que tampoc es pot estar segur que confinar els veïns a casa seva "tingui un impacte més gran". Ha considerat ja molt important el fet d'haver tancat el perímetre i haver ordenat que no es produeixin reunions de més de deu persones i que cal valorar si en les pròximes hores han donat resultats.Pel que fa als contagis al Segrià, Simón ha detallat que un 70% dels positius en Covid-19 són asimptomàtics, que molts han passat ja la infecció, tot i que cal veure si alguns desenvolupen o no símptomes en els pròxims dies. Ha puntualitzat que hi ha transmissió comunitària "petita" a la ciutat de Lleida i que els brots associats a la campanya de la fruita es poden allargar fins al setembre o, fins i tot, l'octubre.El balanç que ha fet públic Sanitat aquest dijous registra cinc morts més i 241 contagis en les últimes 24 hores. Aragó, Andalusia, Catalunya i Madrid són els quatre territoris que acumulen la majoria de casos.

