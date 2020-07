Troben mort l'alcalde de Seül

L'alcalde de Seül, Park Won Soon, ha estat trobat mort al nord de la capital sud-coreana hores després que la seva família en denunciés la desaparició, segons ha informat la policia, ha informat l'agència de notícies oficial Yonhap.La filla de Park ha presentat una denúncia a les 5 de la tarda (hora local) en què assegurava que el seu pare "havia sortit de casa quatre o cinc hores després de dir unes paraules que semblaven un testament". "El seu telèfon està apagat", assenyalava.Les forces de seguretat han activat un ampli dispositiu en el qual han participat també gossos i drons. La recerca s'ha concentrat al voltant del districte de Seongbuk, al nord-est, ja que la senyal del seu mòbil ha estat detectada per última vegada prop del temple Gilsangsa.Segons Yonhap, s'especula amb la possibilitat que la seva desaparició estigui relacionada amb un presumpte cas d'agressió sexual. Una antiga secretària que va treballar a la seva oficina hauria presentat recentment una denúncia contra Park, de 64 anys, si bé per ara la policia no s'ha pronunciat.

