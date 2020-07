El ball de candidats de JxCat arrenca entre llibres

Són les 19.22 i Quim Torra comenta amb els consellers Jordi Puigneró i Meritxell Budó la decisió de les Balears de fer obligatòries les mascaretes en totes les circumstàncies, seguint l'exemple del que va fixar Catalunya fa tot just un dia. Tots porten mascareta, com la resta d'assistents a la presentació d' El 5è poder. La República digital a les teves mans (La Campana) que ha escrit Puigneró i que glossarà amb Pilar Rahola des de l'auditori d'Ona Llibres. Poc després de repassar l'assumpte de les mascaretes, Torra pregunta en veu alta: "Hi haurà un anunci important?". La qüestió és pertinent, perquè al seu voltant s'hi van aplegant, amb el pas dels minuts, aspirants a acompanyar Carles Puigdemont en la llista de Junts per Catalunya (JxCat) a les eleccions catalanes.Ja hi són Damià Calvet, conseller de Territori i company de Puigneró en l'equip municipal de Sant Cugat quan governava Mercè Conesa -ara presidenta del Port de Barcelona i present a la sala-, i també Laura Borràs, cap de files de JxCat al Congrés dels Diputats. Torra, Puigneró, Calvet i Borràs es fan una fotografia abans de l'arrencada de la presentació, amb Rahola a la dreta de tot. Àngels Chacón, titular d'Empresa i Coneixement, és a l'auditori però no acaba sortint a la foto, com Budó i un dels homes del moment, Joan Canadell, president de la Cambra de Comerç i equipat amb una MaskCat. Rahola no és aliena al debat que sobrevola l'espai: dissabte, per exemple, va donar per fet a TV3 que Puigdemont lideraria la llista del seu partit als futurs comicis.L'expresident intervé a través d'un vídeo en la presentació. Amb el conseller de Polítiques Digitals es coneixen des de fa anys, però una trobada el novembre del 2017 els va unir. Puigneró es va desplaçar a Brussel·les per un acte sectorial i va voler veure el líder a l'exili, que feia només 20 dies que havia arribat a Bèlgica després de la declaració d'independència. "Ell anava amb texans i camisa. Per una banda, vaig pensar que havíem tocat fons. Per l'altra, sentia ràbia. Soc una persona bastant optimista i em va sortir la vena de tirar endavant", apunta el conseller, que va rebre l'encàrrec de Puigdemont d'elaborar la part del programa electoral vinculada a la República digital.Aquest és el germen d'un llibre amb un fort component personal, rematat en ple confinament i que va començar a prendre forma quan Pedro Sánchez va impulsar, en plena precampanya de les últimes eleccions espanyoles, el decretazo per frenar els plans d'expansió digital de la Generalitat. Puigneró beu de l'experiència d'Estònia, un país que s'ha fet fort en aquest àmbit perquè, tenint en compte que ja han estat invadits fins a cinc vegades per Rússia al llarg de la història, la sisena és qüestió de temps. O, si més no, així li va traslladar el responsable estoni de transformació digital.Què té a veure la digitalització amb la culminació del procés? El conseller admet que no sap quan la República catalana es convertirà en "física", i també que per arribar-hi cal controlar el territori, un factor que pot arribar a comportar la força. Una força que -sosté- no es va tenir amb el referèndum de l'1-O, que situa com una "gran victòria de component tecnològic molt important". No posa dates a la consecució de la independència -a aquestes alçades, fixar calendaris concrets és un esport de risc-, però insisteix que en el mentrestant s'ha de posar en marxa la República digital.Rahola no sap si el conseller serà candidat "a president de l'escala o a alcalde de Sant Cugat, o a altres fites", però li agraeix que sigui una "persona profundament vinculada a la lluita per la independència". Puigneró evita en tot moment referir-se al seu horitzó polític -per ara és un dels que guanya punts en la cursa per acompanyar Puigdemont, de qui JxCat prepara el terreny (o pressiona, segons es miri) per ser cap de cartell a les urnes-, però desplega discurs polític al costat del tecnològic. A la sala no hi ha cap membre destacat de la direcció del PDECat, però opta per elogiar la tasca dels tres presidents pels quals ha treballat: Artur Mas, Carles Puigdemont i Quim Torra.L'actual màxim dirigent del país no es queda a la presentació del llibre, però el beneeix minuts després de marxar a través de Twitter. Borràs, que s'asseu a la planta de dalt, surt ràpidament quan acaba la presentació perquè té una videconferència a les nou del vespre. Mentre Puigneró signa llibres, Calvet i Chacón surten cap a fora. El ball per ser candidat efectiu de JxCat ha arrencat i el primer episodi amb tots els aspirants s'ha desenvolupat en una llibreria al centre de Barcelona. I, segur, tindrà episodis digitals.

