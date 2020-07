Realment em poden multar amb 100 euros per no portar mascareta?

Catalunya s'ha convertit aquest dijous en el primer territori de l'Estat en fer obligatori l'ús de les mascaretes en espais a l'exterior encara que es pugui mantenir la distància de seguretat. Totes les persones de més de sis anys n'hauran de dur, i si no ho fan s'exposen a sancions de 100 euros. La decisió del Departament de Salut -tant l'obligatorietat de les mascaretes com la possible multa- ha provocat crítiques. En el cas de la sanció, algunes veus han qüestionat que hi hagi empara legal per justificar-la. En què es basa el Govern per imposar aquesta multa en cas que algú no porti mascareta pel carrer?Fonts de Salut consultades perremeten a la llei 18/2009 de salut pública. No portar mascareta es considera una "infracció lleu". Aquestes infraccions lleus són, segons l'article 68 de la llei, "les que reben expressament aquesta qualificació en la normativa específica aplicable a cada cas; l'incompliment de les prescripcions d'aquesta llei que els articles 69 i 70 no qualifiquin de greus o molt greus, i l'incompliment dels requisits higiènics i sanitaris i de les obligacions o prohibicions d'altres normes sanitàries, si aquests incompliments no tenen repercussió directa en la salut; les irregularitats comeses per simple negligència, si l'alteració produïda ha tingut una incidència escassa".La mateixa llei, en el seu article 71, estableix que les infraccions lleus es sancionen amb multes de fins a 3.000 euros. En el cas de les mascaretes, diu Salut, la sanció seria de 100 euros, tot i que no està especificada enlloc aquesta quantitat. Fonts de Salut diuen que com a Administració es pot decidir la quantitat de la sanció. I quin és el procediment? Els Mossos i Policies Locals aixequen les actes, i és el Departament de Salut qui incoa els expedients sancionadors i comunica les multes. Fonts d'Interior remarquen en aquest sentit que és Salut qui ha d'explicar l'empara legal d'aquestes sancions.Tot plegat ha provocat crítiques, tant en termes sanitaris com legals. Des del punt de vista de gestió de l'epidèmia, Benito Almirante, cap de Malalties Infecciones del Vall d'Hebron, ha qüestionat que sigui necessari l'ús de mascaretes a l'aire lliure quan es pot mantenir la distància de seguretat. "No hi ha una evidència científica clara i és una decisió arriscada", ha dit Almirante. Per altra banda, des d'un punt de vista legal, l'advocada Maria Vila també ha posat en dubte que es pugui interposar una sanció a la gent que no porta mascareta.En declaracions a aquest diari, Vila diu que perquè una sanció sigui legal, el ciutadà ha de saber a què s'enfronta i argumenta que el problema principal és que el Departament no ha volgut regular la qüestió de les mascaretes a través d'un decret llei que després es pugui convalidar al Parlament. "Hi ha una remissió genèrica a la llei de salut pública, però la gradació de la sanció és molt àmplia, no preveu una situació així i no concreta la qüestió de les mascaretes ni res que hi pugui tenir a veure", diu l'advocada, que considera que aquesta legislació no està enfocada a l'actuació individual i la decisió de Salut "té un punt d'arbitrària".La qüestió no genera consens tampoc en els Mossos, que són els que hauran de vigilar que la gent compleixi la norma. El sindicat SEGCAT critica la resolució del Departament de Salut i diu que no queda clar quina és "la legislació sectorial aplicable". A la llei de salut pública, critica el sindicat de policies, "no apareix cap sanció de 100 euros" i si la multa es basa en els decrets del govern espanyol, on sí que apareix una sanció de 100 euros, el supòsits específics no són els mateixos que els que publica la resolució del Departament que pilota Alba Vergés.

