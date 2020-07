Teletreballar des del paradís: Barbados busca gent de tot el món per viure-hi un any

Les persones que treballen des de casa durant la pandèmia del coronavirus tenen l'oportunitat de traslladar-se al Carib, tal com proposa el govern de Barbados. La primera ministra Mia Mottley està estudiant la introducció d'un "segell de benvinguda de Barbados" que permeti rebre vols internacionals a l'illa per treballar a distància durant un any.Mottley ha proposat el pla perquè els viatges a curt termini han estat escassos durant la pandèmia. El turisme representa el 40% del PIB de Barbados i el 30% de la seva població treballa el sector, segons un informe de Travel Market.La indústria s'ha vist molt afectada per la pandèmia, que ha enfonsat companyies aèries i ha deixat atracats vaixells i creuers. Mottley va proposar oferir l'opció d'una estada d'un any després que Barbados obri de nou les fronteres als visitants internacionals el 12 de juliol.La primera ministra va declarar que "no necessiteu treballar a Europa, als Estats Units o a Amèrica Llatina quan podeu venir aquí i treballar durant uns mesos o un any". A més, Mottley va afegir que "el govern es compromet a treballar en la promoció de nous conceptes com el segell de benvinguda de Barbados per poder obrir les fronteres a les persones que viatgen i fer-la tan hospitalària com sempre".Tots els visitants que arribin a l'illa hauran de presentar un resultat negatiu de la prova de Covid-19 i portar una mascareta posada a l'aeroport.

