Grífols presenta un nou medicament contra els problemes de coagulació

La farmacèutica catalana Grifols ha començat a comercialitzar a Europa un fàrmac efectiu per combatre la coagulació a la sang i la trombocitopènia immune crònica (una mena de trombosi). És una malaltia en la qual el sistema immunològic ataca les plaquetes de la sang, impedint una bona coagulació.El medicament s'utilitza en adults que no han desenvolupat una bona resposta a tractaments anteriors. Ha estat desenvolupat per la divisió Bioscience de la multinacional. El fàrmac ja es comercialitza al Regne Unit i a Alemanya, i a la resta d'Europa arribarà en un marge de 18 mesos. Grifols és una de les companyies internacionals capdavanteres en la investigació per aturar la pandèmia del coronavirus . L'empresa catalana preveu tenir un tractament contra la Covid-19 a mitjans de juliol.La companyia va començar a recollir plasma de pacients recuperats de la Covid-19 als Estats Units des de finals d'abril, per poder processar-lo i produir immunoglobulines hiperimmunes anti-SARS-CoV-2. Alhora també va posar en marxa el desenvolupament d'estudis preclínics i clínics necessaris per anar determinant l'eficàcia de la teràpia que tractarà la malaltia.

