Método 3, a subhasta per 38.400 euros

L'agència de detectius privats Método 3 ha sortit a subhasta per valor de 38.400 euros. Així ho va comunicar el jutjat social número 23 de Barcelona el passat 17 de juny. L'empresa, que es va fer coneguda pels enregistraments del restaurant La Camarga amb Alicia Sánchez Camacho, exlíder del PP, i Victoria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola l'any 2013, se subhastarà de manera telemàtica.En l'escrit del lletrat de l'administració de justícia es detallen les condicions de la subhasta. Des de les condicions generals, subjectes a la llei d'enjudiciament civil, fins als requisits per participar-hi. L'acte es farà a partir de les 24 hores següents al moment que se'n publiqui l'anunci al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE). Aquesta publicació es farà quan s'hagi fet efectiu el pagament de la taxa de publicació. Un cop obert el procediment, els participants podran enviar les seves ofertes per via telemàtica.El cas que la va portar a la fama va ser el del restaurant La Camarga, que va esclatar el 2013 amb els escorcolls de la policia espaynola a la seu de Método 3 i al domicili del seu director, Francisco Marco. Els enregistraments filtrats, que tenien com a protagonistes Sánchez Camacho i Álvarez, feien referència als moviments de diners del fill gran de l'expresident de la Generalitat. Tot i que ell sempre ho ha negat, el diputat socialista José Zaragoza ha estat vinculat al cas des que va esclatar.Fundada a Barcelona el 1985, l'agència Método 3, actualment en liquidació, estava dirigida per la família Marco Fernández. L'empresa va tenir un paper destacat en el cas Malaia i actuacions en la desaparició de la nena Madeleine McCann, que va desaparèixer a Portugal l'any 2007. També va estar relacionada amb l'espionatge a directius del Barça l'any 2015.

