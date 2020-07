Denuncien «assetjament» d'una empresa contractada per Endesa a clients endeutats

"Li avanço que té un greu problema judicial". Així comença la trucada que, segons l'Aliança Contra la Pobresa Energètica (APE) va fer l'empresa DPS Consulting a una clienta endeutada amb Endesa. L'APE denuncia l'"assetjament" per via telefònica d'aquesta companyia subcontractada per l'energètica a clients que acumulen impagaments.A la gravació de la trucada, a la qual ha tingut accés, treballadors de l'empresa subcontractada es van fer passar per "funcionaris de l'Estat". El cas afecta una veïna de Cubelles, en situació de vulnerabilitat i que acumula un deute de 2.000 euros des del 2015 amb Endesa. "Estem estudiant totes les opcions possibles perquè tant Endesa com l’empresa implicada assumeixin les responsabilitats pertinents davant de la justícia", diu l'APCE en un comunicat.Un portaveu d'Endesa consultat perexplica que l'empresa analitzant el cas i si comproven la seva "veracitat" actuaran "en conseqüència". "No és una pràctica que la companyia exerceixi i no ens sembla acceptable", asseguren les mateixes fonts.En la trucada amb aquesta clienta, el representant de DPS Consulting assegura que intervindran tots els seus comptes i avisa no hi podrà fer cap ingrés ni retirar-hi diners. En la trucada, es va transmetre a la clienta que l'única manera d'evitar arribar a aquest extrem era pagar la totalitat del deute."Estem gravant aquesta conversa i serà processada en seu judicial", li van dir a l'afectada a través de la trucada. "Tallarem i precintarem comptador", li deien.Segons l'APCE, el cas demostra el "nul compromís" d'Endesa amb les famílies vulnerables. El col·lectiu recorda que el 2018 el Síndic de Greuges ja va alertat el 2018 de "pràctiques irregulars i èticament inacceptables que exerceixen algunes companyies subministradores sobre persones vulnerables per mitjà d’agències de cobrament”.L'APCE aprofita el comunicat per reclamar a la Generalitat que es tanquin els acords previstos en la llei catalana contra la pobresa energètica per garantir el subministrament a les famílies vulnerables.

