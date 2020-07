El vídeo viral de Rosalía fent-se un PCR que destapa les vergonyes dels tests als EUA

Por si os estáis preguntando cómo deberían habérselo hecho, el hisopo se introduce hasta la empuñadura 🤣 (bueno, tanto no pero casi).

Si la toma de muestras se realiza mal, el test no sirve de mucho. Así que si Rosalía necesita hacerse la prueba, debería repetirla. pic.twitter.com/NyMMJA99z7 — Enfermera Saturada 🦖 (@EnfrmraSaturada) July 8, 2020

La cantant catalana Rosalía ha publicat al seu compte de TikTok un vídeo on se la veu fent-se un test de PCR. La de Sant Esteve de Sesrovires, com es pot veure en les imatges, es fa la prova des del seu cotxe, acompanyada d'una altra dona. L'infemer s'acosta a la finestra per realitzar-lis el test.És una de les pràctiques més recurrents als Estats Units, on es troba la cantant en aquest moment. Les imatges, però, han estat criticades amb duresa a les xarxes socials. Fins al punt que diversos professionals, també a través de la xarxa, han recomanat a Rosalía que repeteixi el test, ja que les mostres extretes no són suficients per extreure un resultat conclosiu.Una de les majors crítiques ha estat com l'infermer introdueix l'hisop als orificis nasals de la cantant. De manera superficial i gairebé sense entrar en tot el conducte nasal, l'infermer en qüestió no practica de manera correcta la prova i això fa que el resultat no sigui realment conclusiu. A més, les crítiques han girat al voltant de la baixa protecció que presenta l'infermer, com es pot veure en les imatges, que (a banda dels guants i la mascareta) vesteix amb una samarreta de màniga curta.

