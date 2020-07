Del 10-J a la sentència del Suprem: una dècada de procés en 20 moments

La sentència del Tribunal Constitucional (TC) contra l'Estatut va obrir una nova etapa en les relacions entre Catalunya i l'Estat marcada per l'augment de l'independentisme -al carrer i a les institucions- i per un xoc de legitimitats que encara s'arrossega. El punt de sortida va ser la manifestació contra la retallada del text, que va portar un milió de persones fa exactament deu anys.Un període que ha registrat una concatenació d'eleccions, la celebració d'una consulta, l'organització d'un referèndum, el relleu en els lideratges i l'aparició de la repressió com a resposta de les institucions espanyoles al procés. Aquests són els 20 moments que han marcat el país des del 2010.

