Mor l'Arlet, la nena que patia un càncer i va protagonitzar la campanya solidària «Tot és possible»

Ha mort l'Arlet Vila, la nena de 6 anys que patia un càncer del sistema nerviós que li van diagnosticar quan només tenia 18 mesos i que va protagonitzar a Cercs una campanya per recaptar diners per sotmetre's a un tractament als Estats Units. La comarca es va bolcar en el cas i la campanya va poder recaptar els diners necessaris pel tractament, però finalment l'evolució de la malaltia no ha permès salvar-li la vida. L'Ajuntament de Cercs i diverses entitats locals van donar suport a la família i van fer una crida a la solidaritat la passada tardor. Van organitzar diverses activitats solidàries per recaptar fons. En el marc de la campanya "Tot és possible", els Catarres van fer un concert benèfic a Cercs el novembre de 2019.L'Arlet va rebre quimioteràpia i immunoteràpia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, on el tractament va ser llarg i el maig de 2019 després d'una recaiguda va perdre una cama. Els metges van informar els pares que hi havia un tractament efectiu al centre especialitzat Memorial Sloan Kettering Cancer Centre dels Estats Units, però fa uns mesos va saber-se que finalment l'Arlet no podria fer aquell viatge.El neuroblastoma és un tipus de càncer infantil també anomenat càncer del desenvolupament, un tipus de malaltia rara que no té relació amb agents externs i que pot sobrevenir a qualsevol nen. S’assembla més a una malformació que no pot prevenir-se que al càncer d’adults.És un càncer poc comú que es desenvolupa al sistema nerviós simpàtic, una xarxa de nervis que transporta missatges del cervell a tot el cos. Malgrat les investigacions, les causes no s’han concretat i es creu que es deu a un creixement accidental que es produeix durant el desenvolupament del sistema nerviós simpàtic. Representa entre el 8 i el 10% dels tumors pediàtrics, i es donen uns 100 casos a l’any a Espanya. És el tumor sòlid més freqüent entre els lactants.

