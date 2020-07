El Segrià registra el primer mort des del confinament

El Segrià registra la primera mort per coronavirus des de l'inici del nou confinament a la comarca. Segons han explicat fonts del Departament de Salut, la nova mort registrada correspon a una persona que havia ingressat en un centre hospitalari o sociosanitari fa menys d'una setmana. Ja són 137 els morts a la comarca, segons les dades aportades pel Departament de Salut. El Segrià no registrava cap mort per covid-19 des del 22 de juny.A més, Salut ha sumat 46 nous positius per covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 2.694 casos des de l'inici de la pandèmia (341 en residències). Pel que fa a la retrospectiva de casos, 18 corresponen al 8 de juliol, 27 al 7 de juliol, i 45 al 6 de juliol. Des que es va decretar el confinament perimetral de la comarca, dissabte passat, s'han registrat un total de 220 nous positius. El pic de casos declarats en un dia es manté en divendres 3 de juliol, amb 134.