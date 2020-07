Desmantellada una banda criminal que introduïa tabac il·legal a través del Port de València

Agents de la policia espanyola i de Vigilància Duanera han desarticulat una organització criminal que introduïa tabac a Espanya a través del Port de València. Els contrabandistes, segons ha informat el cos policial, introduïen el gènere ocult en contenidors que arribaven al port comercial de València a bord de grans vaixells del tràfic internacional de mercaderies, lloc on es pretenia burlar els controls duaners per a la posterior introducció i distribució a la Península.Durant les investigacions i l'obertura dels contenidors del port s'han trobat més de 900.000 paquets de tabac sense declarar, que de sortir a consum haguessin suposat una defraudació d'impostos de més de dos milions d'euros.Com a principals investigats s'ha detingut un home i una dona establerts a la localitat sevillana d'Utrera. La investigació va començar a mitjans del mes de febrer de 2020, quan agents van tenir coneixement de l'existència d'aquesta organització delictiva. Es va establir un dispositiu amb mesures de control i vigilància sobre els contenidors sospitosos que s'estaven descarregant al port de València.Les persones detingudes i les diligències policials van ser presentades en seu judicial, resolent-se en aquesta instància presó per a una d'elles. L'operació va ser duta a terme de manera conjunta pel Grup III de Policia Udico Sevilla, pel Grup I de Policia Udico València i per funcionaris de l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de València.

