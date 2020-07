Arriba al mercat un dispositiu per portar aire condicionat i calefacció a la samarreta

La companyia Sony ha llançat Reon Pocket, un dispositiu d'aire condicionat portàtil i personal que es pot portar a la roba per ajudar els usuaris a combatre la calor durant l'estiu. Sony Reon Pocket arriba amb una samarreta especial que té una butxaca a la part superior de l'esquena per col·locar el dispositiu.Aquest aire condicionat portàtil i personal inclou un petit ventilador que expulsa l'aire calent i l'allunya del cos de l'usuari. Tot i això, Sony Reon Pocket no és útil únicament per als mesos més calorosos de l'any. També es pot utilitzar a l'hivern, ja que també és capaç d'ajudar a elevar la temperatura corporal dels usuaris.El dispositiu va connectat a l''smartphone' per Bluetooth i gràcies a la seva aplicació, disponible per a telèfons amb sistema operatiu iOS i Android, els usuaris poden ajustar-la manualment. Així mateix, Sony Reon Pocket compta amb uns sensors de temperatura i moviment. Gràcies a aquests sensors, els usuaris poden utilitzar el mode automàtic, que ajusta la temperatura a un nivell apropiat, segons l'activitat que estiguin duent a terme.La bateria del dispositiu pot durar entre dues i quatre hores i per aconseguir una càrrega completa els usuaris hauran d'esperar al voltant de dues hores per tornar a utilitzar-lo. Sony Reon Pocket està disponible a la botiga online de Sony per un preu de 13.000 iens (al voltant de 107 euros), així com a Amazon Japó per 19.000 iens (uns 156 euros). Per la seva banda, la samarreta per portar el dispositiu costa prop de 18 euros cadascuna.

