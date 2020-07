#ENDIRECTE Javier Arranz: "el de Menorca és el primer brot de turistes". pic.twitter.com/5BJ2KO6ANb — IB3 Notícies (@IB3noticies) July 9, 2020

Una família provinent de la peninsula, primer brot de coronavirus en turistes a les Illes Balears. Així ho ha anunciat aquest dijous el portaveu del Comitè Autonòmnic de Gestió de Malalties Infeccioses, Javier Arranz, en una compareixença extraordinària. Es tracta d'una família de quatre membres que estan visitant l'illa de Menorca. Tres d'ells han donat positiu en la prova de la Covid-19. El quart, ha donat negatiu.Segons expliquen les autoritats locals, tots els membres de la família s'han confinat al seu "hotel o apartament" i, ara per ara, o no presenten cap símptoma o són de caràcter lleu. El primer en sospitar que podia tenir la Covid-19 va ser el pare, de 44 anys. Ell mateix va decidir anar a fer-se la prova al centre de salut de la Ciutadella, on va donar positiu.Aquests tres casos, concentrats en una mateixa unitat familiar, se sumen a la mitja dotzena de contagis actius que té l'illa.

