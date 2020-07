Sànchez, Rull i Turull demanen al TC que es pronunciï ja sobre la suspensió de la presó

La defensa de Jordi Sànchez, Josep Rull i Jordi Turull ha demanat al Tribunal Constitucional (TC) que resolgui de forma urgent la petició de suspensió de la pena de presó arran de la sentència del Tribunal Suprem mentre es tramita el recurs d'empara al mateix TC. L'advocat Jordi Pina critica el tribunal per trigar tant en resoldre una suspensió cautelar de presó i creu que això vulnera els drets polítics i fonamentals dels seus clients, més encara després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) que autoritzava Oriol Junqueras a ser eurodiputat tot i estar a presó.El 14 de maig del 2019, mentre el judici encara estava en marxa i pocs dies abans de les eleccions europees i municipals, el tribunal que jutjava els polítics independentistes va emetre una interlocutòria que prohibia els acusats de participar en afers públics i accedir a càrrecs públics. La defensa va recórrer i el recurs va ser desestimat el 3 d'octubre, pocs dies abans de la sentència.La defensa va recórrer al TC el 21 de novembre i el recurs es va admetre a tràmit el 6 de maig. En el recurs es demanava la nul·litat de totes les actuacions judicials contra Rull, Turull i Sànchez des que van ser elegits diputats del Parlament, el 21 de desembre del 2017, i posteriorment diputats al Congrés. Per tant, també demanava l'anul·lació del judici al Suprem i la sentència condemnatòria. Per això, es demanava la suspensió de la presó imposada mentre es tramitava el recurs.Dos mesos després, la defensa torna a demanar al tribunal que resolgui sobre la qüestió. Per a la defensa, "resulta com a mínim sorprenent" que encara no s'hagi respost al recurs del 21 de novembre quan sí que s'ha respost a les mesures cautelars demanades en el recurs directe contra la sentència. Per això, critica que els períodes tant llargs que necessita el tribunal per pronunciar-se sobre una mesura cautelar com la presó, cosa que vulnera els drets dels polítics presos i els genera indefensió.

