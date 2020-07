Catalunya gairebé dobla la xifra de contagis diaris en 24 hores

Es dispara la xifra de nous contagis a Catalunya. En les últimes 24 hores, el Departament de Salut ha registrat 482 positius testats més. En el balanç oficial de dimecres eren 288 més. Dels d'aquest dijous, 212 es concentren a la ciutat de Barcelona i 74 a la regió de Lleida, que inclou la comarca del Segrià, confinada des de fa una setmana.Pel que fa a les víctimes mortals, les funeràries han reportat cinc nous morts per la Covid-19 a Catalunya en les últimes hores, els mateixos que els informats dimecres. Això situa la xifra global de víctimes en 12.606. 6.895 persones han mort en hospital o centre sociosanitari (19 més), 4.111 en una residència (dotze més) i 799 al domicili (igual), mentre que les no classificades per falta d'informació són 801 (26 menys).Fins ara hi ha hagut 4.169 ingressats greus, dos més que en les últimes 24 hores, i ara n'hi ha 40, les mateixes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor