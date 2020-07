JxCat rebutja una esmena d'ERC al Parlament per reactivar la taula de diàleg

🎥 @josepcosta: "La situació de dèficit democràtic, de discriminació econòmica i d'absoluta manca de garanties de l'autogovern dins l'Estat espanyol són causes que justifiquen parlar d'independència, lluitar per la independència, i reprendre el camí de la independència" pic.twitter.com/mZfIJ6x3eB — Junts per Catalunya 🎗 (@JuntsXCat) July 9, 2020

Josep Costa, vicepresident de Parlament i diputat de Junts per Catalunya (JxCat), ha justificat aquest dijous el rebuig a una esmena d'ERC que demanava reactivar la taula de diàleg amb el Govern a l'qüestionar la viabilitat i la "utilitat" de la trobada si no hi ha unes garanties prèviament acordades entre les parts. El desacord entre els socis, com publicava aquest dimecres NacióDigital , amenaça d'endarrerir la mesa de negociació més enllà del juliol.L'esmena, que els republicans volien introduir en una moció de JxCat sobre les perspectives de l'autogovern després de la crisi de l'coronavirus, recull "la necessitat de construir una solució democràtica basada en l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia, a través de la reactivació urgent i immediata de les reunions bilaterals dels governs català i espanyol a la taula de diàleg ".Raquel Sans, diputada d'ERC, ha lamentat que JxCat no hagi inclòs l'esmena perquè la taula de diàleg "és l'única eina que hi ha per resoldre el conflicte polític, i no cal deixar que una imminent convocatòria d'eleccions la debiliti".Per a Sans, l'Estat no és una solució per al present dels catalans -ho ha argumentat en base a la manca de col·laboració i la "imposició de decisions" durant la crisi sanitària-, i aquí sí que ha compartit amb Costa que "centralisme i mala gestió van junts" .Després de reiterar que si Catalunya hagués estat independent ho hagués fet millor durant la pandèmia, Costa ha defensat aquest posiconament: "La situació de dèficit democràtic, de discriminació econòmica i d'absoluta manca de garanties de l'autogovern dins de l'Estat són causes que justifiquen parlar d'independència, lluitar per la independència i reprendre el camí de la independència".

