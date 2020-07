Compensats més de 40.000 títols de transport caducats durant el confinament

L’Autoritat del Transport Metropolità de l’àrea de Barcelona (ATM) ha compensat més de 40.000 títols de transport que havien caducat durant la pandèmia i que no es van fer servir durant el confinament. Així, l’ATM ha permès als usuaris reactivar les targetes automàticament durant el període i viatges que els quedessin pendents en cada cas.La mesura, que només fa una setmana que és vigent, té com a objectiu garantir el dret a compensació per a tots els usuaris que no hagin pogut aprofitar els seus bitllets de mobilitat a causa de la vigència estat d’alarma.Això sí, han rebut 9.000 peticions -a través d’un formulari web- de persones que sí que van fer-ne ús almenys un dia durant el confinament. En aquest cas, les peticions són examinades i, a partir de l'1 de setembre, les persones amb sol·licituds acceptades podran recollir el títol compensatori allà on hagin triat.El procediment no està disponible als punts d’atenció presencial i s’ha d’efectuar des de la pàgina web de l’entitat.

