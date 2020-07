Entra en vigor la pròrroga de la moratòria d'hipoteques i lloguers fins al setembre

Amb l aseva publicació al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) entra en vigor a partir d'aquest dijous la moratòria en el pagament d'hipoteques i lloguers fins a finals de setembre. En el cas de la hipoteca, la moratòria per a l'habitatge habitual es podrà sol·licitar fins al 29 de setembre i tindrà una durada de tres mesos. En el cas dels lloguers, s'amplia fins al 30 de setembre i només es podrà demanar si el propietari és un gran tenidor.En relació a les moratòries hipotecàries, fins al 30 de juny el govern espanyol ha informat que se n'han concedit 226.285, un 83% de totes les presentades. La moratòria que atorga l'Estat és de tres mesos i pot sumar-se a l'atorgada pel sector financer, que pot allargar-se nou mesos i preveu el pagament d'interessos.En el cas dels habitatges de lloguer també s'allarga fins al 30 de setembre la possibilitat de demanar una pròrroga del contracte de sis mesos.Igualment, les empreses de subministrament no podran fer talls per impagament en domicilis fins a finals de setembre.De la mateixa manera, s'allarga fins al 2 d'octubre la normativa que impedeix dur a terme desnonaments de famílies vulnerables que no disposin d'alternativa habitacional. Un extrem ja previst per la legislació catalana i que presenta llacunes ja que no tothom pot beneficiar-se de la mesura.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor