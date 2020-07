El Mobile ratifica que es queda a Barcelona fins al 2024

L'empresa impulsora del Mobile World Congress, (MWC), GSMA, i les administracions han escenificat aquest dijous l'acord per celebrar el saló a Barcelona fins al 2024. L'anunci s'ha fet abans de la reunió del patronat del Mobile, del qual formen part l'Ajuntament, la Generalitat, l'Estat, Fira de Barcelona i GSMA.El contracte del Mobile finalitzava el 2023 i s'ha allargat fins al 2024 després de la cancel·lació de l'edició del 2020 a causa del coronavirus. El conseller delegat de GSMA, Johan Hoffman, s'ha compromès a celebrar l'edició del 2021 a la ciutat sigui quina sigui l'evolució de l'epidèmia de coronavirus.Ara bé, el coronavirus forçarà a organitzar un certamen diferent al d'altres edicions. Pe rexemple, serà un Mobile "touchless", en paraules del director general de GSMA, Mats Granryd. Dit d'una altra manera, l'organitzacio treballa perquè hi hagi el mínim contacte "a tots els nivells".L'alcaldessa, Ada Colau, ha intervigut en la compareixença davant dels mitjans per expressar la seva confiança que el Mobile se celebri "molts anys més" a Barcelona. L'alcaldessa espera que la del 2021 sigui la "millor" edició de la història.En termes similars s'havia expressat abans, en una entrevista a Catalunya Ràdio, el conseller de Polítiques Digitals Jordi Puigneró. La previsió, segons Puigneró, és que l'edició de l'any que ve sigui la que reuneixi més assistents des que el certamen se celebra a Barcelona.Puigneró també ha dit que vist "en perspectiva" la decisió de cancel·lar l'edició del 2020 va ser encertada, malgrat les crítiques del moment. A més, ha destacat que s'ha aconseguit allargar un any més el contracte i evitar que la continuïtat de la fira a Barcelona entrés en risc.

