Un hotel d'Astúries cancel·la la reserva d'una família per ser de Lleida

Montardit, el segon per l'esquerra Foto: ACN

Ha arribat la cosa a tal punt que m’han trucat d’un hotel on tenia reserva feta i m’han dit que me l’anul·laven perquè no volien gent de Lleida. Ah, i que pel retorn dels quartos m’espavili amb l’agència. Felicitats a tothom qui ha fet possible aquesta situació. — Ferran Montardit 🎗 (@FerranMontardit) July 8, 2020

Ser de Lleida sembla que no està ben vist ara en alguns hotels. El professor lleidatà Ferran Montardit ha denunciat que un hotel d'Asturies li ha anul·lat la reserva arran dels brots registrats al Segrià. Montardit assegura que ha respost a l'establiment que ell i la seva família no es troben actualment a la capital del Segrià sinó a Cambrils, i que és des d'aquest indret de la costa tarragonina que viatjava a Astúries, i no des de la ciutat confinada. En aquest sentit, Montardit explica que, d'haver estat a Lleida, ell mateix hauria cancel·lat la reserva, però aquest no és el cas.El docent, que és autor del llibre Lo diccionari lleidatà i Lo lleidatà és fàcil, apunta que els diners se li han retornat i que l'hotel ha argumentat que no accepten clients de Lleida ni de Lugo per protocols de seguretat arran dels brots de Covid-19 compatbilitzats en les darreres setmanes.

