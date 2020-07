Detingut un informàtic que espiava les seves clientes a través de la càmera de l'ordinador

Els Mossos d’Esquadra han detingut a Vallbona d’Anoia (Barcelona) un home de 45 anys que, presumptament, va instal·lar un software als ordinadors que reparava i venia per poder controlar les càmeres dels seus clients. El detingut gravava i feia fotos a les dones que utilitzaven els dispositius informàtics que ell els havia venut.La investigació va començar al gener, quan una dona va trobar fotos i vídeos d’ella que mai s’havia fet al disc dur del seu ordinador. A més, també hi havia fotos del mateix venedor. L’afectada va dur el portàtil a una botiga informàtica, que li va confirmar que hi tenia instal·lat un programari ocult que enregistrava la càmera de vídeo. També van comprovar que una amiga de la denunciant, que també havia comprat un ordinador al mateix home, tenia igualment el software instal·lat.El 2 de juliol, els Mossos d’Esquadra van registrar el pis del detingut. En analitzar el material informàtic, van trobar indicis que confirmarien el fet que “estaria controlant, des de casa seva, les càmeres de diferents dispositius” que havia venut. La policia no descarta que hi hagi més víctimes del mateix cas.El cos policial ha explicat que a l’home se l’acusa d’un delicte de descobriment i revelació de secrets.

