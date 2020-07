Barcelona celebra el primer gran homenatge a les víctimes del coronavirus a Catalunya

#President @quimtorraipla: “És un acte d’homenatge a les víctimes de la #COVID19 i d’agraïment al personal sanitari i assistencial. Que el dolor de les llàgrimes d’aquests dies ens enforteixin i ens menin a un món millor“ #COVID19 pic.twitter.com/og9rpgFUXQ — Govern. Generalitat (@govern) July 9, 2020

Les Fonts de Montjuïc de Barcelona són escenari aquesta nit del primer gran homenatge a les víctimes de la Covid-19 a Catalunya. "Que el dolor i les llàgrimes d'aquests dies ens enforteixin i que ens menin amb esperança a un futur millor". Així s'ha expressat el president de la Generalitat, Quim Torra, en el seu breu parlament per donar el tret de sortida a l'acte d'homenatge a les víctimes de la covid-19, els ciutadans i els professionals que lluiten contra la pandèmia.Torra ha constatat que "el món que havia de venir ja és aquí". "Forgem-lo plegats, fem-ho amb compromís, amb solidaritat i amb fraternitat", ha demanat el president. L'acte ha estat organitzat pel Govern i ha comptat amb la participació del president, Quim Torra, i de tots els consellers. També han presidit l'homenatge el president del Parlament, Roger Torrent, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau.La cita ha començat puntual poc després de les 22.00 hores amb el discurs de benvinguda del president Torra i amb un escenari presidit per un piano de cua i una olivera. Després de la intervenció de Torra, l'escenari s'ha quedat únicament amb un piano de cua i una olivera, que ha estat regada per una persona per, simbòlicament, donar-li vida i fer que una petita bombeta s'engegui a l'arbre.A continuació, la primera actuació musical, a càrrec de Jordi Savall, ha donat pas a un primer vídeo on s'ha vist Catalunya dividida en les set regions sanitàries i un muntatge d'imatges del moment en el fet que la pandèmia va provocar l'aturada de tota l'activitat i el confinament total. Aquesta simbòlica foscor produïda per la crisi de la covid-19 ha servit de porta d'entrada a la lectura d'un primer text de record d'aquell moment, i a un nou vídeo amb testimonis sobre com van viure els moments més crítics persones vinculades al sector sanitari i a col·lectius essencials, entre ells la periodista de l'ACN a les Comarques Centrals Estefania Escolà.Aquesta projecció i l'actuació de Txell Sust i Mònica Rodas interpretant Tens un amic han servit per fer un emotiu reconeixement a tots els col·lectius i professionals considerats essencials durant la pandèmia. Just després, Clara Peya i Ariadna Peya han protagonitzat una nova actuació al costat d'un ballarí. Sent aquest el punt d'inici de l'homenatge a les persones que han traspassat en els darrers mesos i que han mort víctima de la covid-19.Un vídeo amb familiars d'algunes víctimes catalanes de la pandèmia explicant com ho han viscut i recordant els éssers estimats que han perdut ha donat peu a la segona lectura de l'acte, que en aquest cas és del poema de Miquel Martí i Pol Lletra a Dolors. Un nou vídeo d'homenatge a les víctimes i l'actuació de Gemma Humet cantant El cant de l'enyor ha acabat convertint l'escenari en un espai ple de punts de llum i noms de persones que han traspassat en aquesta pandèmia, i que han anat conformant una figura que s'ha transformat en una pluja d’estels que s’escampen per l’univers.Justament en aquest punt, la llum ha il·luminat l’escenari i ha baixat fins a il·luminar tot el passeig de Maria Cristina, enfilant-se finalment fins a les torres, simbolitzant com les ànimes pugen al cel. La cançó 'La calma', interpretada per Las Migas, ha tancat aquesta part d'homenatge a les víctimes.Tot seguit, l'actor Joan Pera ha llegit un nou test per obrir el moment de reconeixement a tota la ciutadania per com ha suportat la pandèmia i el confinament, fent menció a grans i petits, i un agraïment a la seva enteresa i capacitat de fer front a la situació. Un vídeo explicant iniciatives socials i solidàries que van néixer durant els moments més complicats ha servit per relatar també totes aquelles activitats que han portat alegria i distracció al confinament. El cantant Miki Núñez i el seu 'Escriurem' ha arrodonit el moment, que han tancat uns quants nens explicant amb humor com han viscut el confinament.Gal·la Carner, una noia adolescent, ha llegit després un text parlant de futur, d'esperances que apareixen i de la represa de les vides dels ciutadans un cop passats els pitjors moments d ela pandèmia. Lax'n'busto i Miquel Abras interpretant 'Que boig el món' i unes darreres imatges de persones somrient i retrobant-se amb els seus ha servit de punt final d'aquesta última part que ha mirat més al futur i a la represa postpandèmia.Finalment, s'ha projectat un mapa de Catalunya ben il·luminat, simbolitzant la tornada a la llum dels ciutadans. El grup Dr. Prats ha interpretat 'Al final tot anirà bé' i la font de Montjuïc ha fet ballar l'aigua al seu ritme. Per acabar, Jofre Bardagí, Beth i Elena Gadel han posat l'epíleg a l'acte en homenatge a les víctimes de la covid-19 i pel reconeixement de la ciutadania durant la pandèmia.L'acte s'ha fet tancat al públic, per evitar aglomeracions i garantir la distància de seguretat. Els col·lectius homenatjats —víctimes, familiars, personal sanitari, d’emergències i d’altres serveis essencials— seran presents simbòlicament a l’acte a través de diferents projeccions i vídeos testimonials.A l’acte hi han participat els músics Jordi Savall, Txell Sust, Mònica Rodas, Clara Peya, Ariadna Peya, Gemma Humet, Las Migas, Micky Núñez, Lax’n’Busto, Miquel Abras, Dr. Prats, Jofre Bardagí, Beth, Elena Gadel, Santi Balmes, i els actors Rosa Andreu i Joan Pera.Qui no ha enviat cap representant és la CUP, que a través d'un comunicat ha exposat el motiu de la seva absència a un acte que qualifiquen d'"autohomenatge de la calsse política". "No hem compartit ni compartim la resposta a la crisi que ha vingut del Govern de l’Estat, que, embolcallant-se en el patriotisme de bandera, retalla els nostres drets col·lectius i priroitza el rescat del règim i del capital per damunt del rescat de les persones", diuen. "Tampoc hem compartit ni compartim la resposta que fins ara ha donat el Govern de la Generalitat, amb greus déficits en la sanitat, l’educació, o les residències de gent gran", afegeixen.

