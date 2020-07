El Col·legi d'Economistes preveu que la recuperació no vindrà abans de finals del 2022

La recuperació es farà esperar. El Grup de Conjuntura del Col·legi d'Economistes (CEC) considera que la represa no serà real a Catalunya i a l'estat espanyol fins a finals del 2022 o o inicis del 2023. Els economistes Modest Guinjoan, Albert Carreras i Jordi Goula han presentat l'informe elaborat pel CEC sobre el primer trimestre. Goula ha esmentat les previsions del Banc Central Europeu, que apunten aquest horitzó i ha assegurat que fins aquest moment no es podrà parlar de recuperació, que vol dir tornar als nivells anteriors a la pandèmia."La crisi no es resoldrà en sis mesos", ha dit Goula, però també ha afirmat que hi haurà moltes diferències pel que fa als diversos sectors, i que n'hi haurà que notaran abans elements de recuperació, fins i tot en àmbits especialment afectats, com és la construcció, que és el que ja es comença a notar a territoris com Andalusia.Sobre l'efecte que tindrà la crisi sobre el teixit empresarial, Modest Guinjoan ha afirmat que els negocis menys viables i que resistien amb molt d'esforç seran les víctimes principals i patiran una "empenta" fatal que els deixarà fora del mercat.L'entitat preveu per aquest any una caiguda de l'economia catalana del 7,6%, amb un creixement previst del 6,7% per a l'any 2021. El PIB a Catalunya ha caigut un 4,2% en aquest període. Hi ha hagut fortes caigudes en quasi tots els sectors: en el comerç al detall ha estat del 21,3%, en vendes a grans superfícies ha estat del 24,9%, el 22,9% en matriculació de turismes i un 100% quant a turisme estranger. Si s'observa l'activitat empresarial, hi ha dades especialment negatives, com la caiguda en l'índex de producció industrial, que ha estat del 21%.Modest Guinjoan ha considerat que el sotrac produït per la pandèmia ha suposat una "crisi sense precedents", però ha subratllat que "s'ha parat el cop" perquè una part de l'activitat econòmica ha iniciat una "represa". El paquet de mesures adoptades pels governs, des dels ERTO a les moratòries, han ajudat, com també algunes decisions de grans empreses, com s'ha donat en companyies que no s'han acollit a ERTO per "lleialtat institucional".Sobre els objectius de represa de l'activitat industrial, Guinjoan ha destacat la necessitat de facilitar els ajustaments per tornar a una nova normalitat empresarial i evitar com sigui el tancament d'empreses viables. Ha demanat a l'administració a "fer el que calgui" per consolidar la represa.El CEC considera "completament superat" el pressupost de la Generalitat arran de la pandèmia. Albert Carreras ha considerat que s'imposaran les polítiques pal·liatives per encarar la crisi i atendre les urgències provocades per la crisi. Les mesures promotores de creixement hauran d'esperar per a més endavant. "Tota l'activitat de les administracions tindran un tret pal·liatiu", ha afirmat.Carreras ha destacat l'esforç fet pel Govern per posar al dia la despesa sanitària a començaments d'any. Del gener al maig també va augmentar de manera contundent el nivell d'ingressos pel sistema de bestretes de l'estat.

