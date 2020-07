Desarticulada a Barcelona una banda que estafava amb la venda de mascaretes i tests

La Policia Nacional i la Guàrdia Civil han desarticulat a Barcelona una organització dedicada a cometre estafes amb vendes fraudulentes a internet. S’han detingut vuit persones, entre les quals hi ha el principal responsable de la trama, així com diversos mitjancers. La policia ha identificat 84 víctimes de les quals van defraudar 175.000 euros.



La banda inseria anuncis de mascaretes, tests Covid i altres productes com ara patinets elèctrics en pàgines web. El coneixement informàtic dels integrants els permetia gaudir d’una infraestructura i disseny web de qualitat, així com un bon posicionament en els cercadors. Això feia atreure més víctimes potencials.

Els usuaris compraven els articles amb targetes bancàries o transferències a suposats comptes del departament comercial de l’empresa. Moltes vegades, la comanda ni tan sols arribava, i quan els clients ho reclamaven els estafadors al·legaven problemes d’estoc o logística. Només si sabien que el comprador els havia denunciat, el contactaven per tornar-li els diners, fet que arxivava la causa judicial contra l’empresa.La investigació es va precipitar quan van aparèixer denúncies contra els mateixos investigats en què hi havia productes de material sanitari. Es tractava especialment de mascaretes, EPI i test de detecció de Covid. Això va motivar una investigació conjunta entre les dues policies que va acabar amb l’activitat delictiva de la banda.Als vuit detinguts se'ls acusa dels delictes de pertinença a organització criminal i estafa. El jutge ha procedit al bloqueig de sis comptes bancaris vinculats a les formes de pagament i dels quals era beneficiari el principal investigat. En aquestes és on es van detectar aproximadament 50.000 euros.

